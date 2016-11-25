Калужский завод «ПСМА Рус» остановит конвейер на месяц

Калужский автозавод «ПСМА Рус» (СП PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi, у партнеров 70 и 30% соответственно) с начала декабря уйдет в простой на месяц, работа конвейера возобновится после новогодних каникул. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, простой будет оплачен в размере двух третей, рабочие смогут получить примерно по 15 тыс. рублей. Представитель Mitsubishi отметил, что заказ для «ПСМА Рус» (на производство кроссовера Mitsubishi Outlander) будет выполнен.

«ПСМА Рус» способен выпускать 125 тыс. автомобилей в год, но из-за сокращения спроса недозагружен. В 2015 году здесь было произведено около 25700 автомобилей, а за девять месяцев – около 14 тыс. машин, по данным источников.

Из-за кризиса российский рынок оказался не способен принять 80 тыс. машин примерно одного типа, как предполагала первоначальная конфигурация проекта PSA Group в России, говорил в октябре «Ведомостям» исполнительный вице-президент, гендиректор в России, на Украине и в странах СНГ французского автоконцерна Кристоф Бержеран. Он рассказал, что PSA Group будет выпускать в Калуге 4–5 моделей по 10 – 15 тыс. штук в год – так, «чтобы каждая приносила прибыль». Это будут в том числе и легкие коммерческие автомобили. Выпуск седанов Citroen С4 и Peugeot 408 продолжится.

С середины ноября до конца новогодних каникул в простой ушел петербургский завод Ford Sollers. У КАМАЗа, УАЗа, московского завода Renault, петербургских заводов Toyota и Nissan простоев в декабре не будет, сказали их представители. Представитель АВТОВАЗа декабрьский график не раскрыл, ранее завод перевел большинство линий на четырехдневный режим. «Мы останавливаемся только на пять дней в декабре, с 26 декабря, будем готовиться к запуску новой модели [Hyundai Solaris нового поколения]», – сообщил представитель «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».