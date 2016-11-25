KIA открыла новый дилерский центр в Екатеринбурге

Компания KIA Motors Rus открыла в Екатеринбурге новый дилерский центр «АвтоБан-КИА», который впервые распахнул свои двери для клиентов ранее, в июне 2016 года.

«АвтоБан-КИА» – двадцатый официальный дилер марки в Уральском федеральном округе, в том числе пятый – в Екатеринбурге. KIA – лидер рынка среди иностранных автомобильных брендов на Урале с рыночной долей 11,3% по итогам трех кварталов 2016 года. Открытие нового дилерского центра марки в Екатеринбурге позволит усилить позиции KIA в этом городе, где бренд занимает второе место по объему продаж среди иностранных брендов с долей рынка 10,1%, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

«Наш бренд лидирует по объему продаж среди иностранных брендов в России в целом и в Уральском федеральном округе в частности. Всегда есть потенциал для роста, и Екатеринбург в этом плане не исключение. У нас нет сомнений, что такой опытный партнер, как группа компаний «АвтоБан», поможет усилить позиции KIA в одном из крупнейших городов России. «АвтоБан-КИА» сможет обеспечить соответствие самым высоким стандартам и будет способствовать укреплению имиджа бренда в уральской столице», – заявил управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов.

Новый дилерский центр общей площадью 2600 кв. м оформлен в соответствии со стандартами KIA «Красный куб». Шоу-рум занимает 1000 кв. м. Просторная сервисная зона площадью 1200 кв. м оборудована 10 постами кузовного и слесарного ремонта. Склад запасных частей и аксессуаров имеет площадь 400 кв. м и способен обеспечить бесперебойное снабжение всеми необходимыми комплектующими, сокращая время ремонта. Дилерский центр «АвтоБан-КИА» располагает парковкой для автомобилей клиентов на 80 машиномест. Для их комфорта также предусмотрены зона отдыха с кафе и детский уголок. В дилерском центре есть бесплатный WiFi.

Дилерский центр «АвтоБан-КИА» оказывает широкий спектр услуг, включая продажу новых автомобилей KIA, запасных частей и аксессуаров, регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике, установке дополнительного оборудования. Клиентам также доступны услуги trade-in, кредитования, автострахования и лизинга для физических лиц от KIA Finance. В новом дилерском центре работает квалифицированный персонал, прошедший обучение на базе «Академии KIA».

В настоящий момент в 91 городе России работают 178 официальных дилеров KIA. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2016 года российские дилеры KIA реализовали 121723 автомобиля, что на 9,3% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате KIA сохранила первое место по объему продаж среди иностранных брендов в России с долей рынка 10,6%.