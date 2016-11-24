Сибирь и Дальний Восток показывают двузначное падение рынка легковых автомобилей

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало все федеральные округа. Согласно результатам исследования, по итогам 10 месяцев 2016 года наибольшее падение (свыше 10%) первичного рынка отмечено в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Так, в Сибири объем рынка за отчетный период составил 60,3 тыс. единиц и сократился на 16,6% по отношению к январю – октябрю 2015 года. На Дальнем Востоке этот показатель достиг 10 тыс. экземпляров, показав падение на 14,8%.

В остальных округах также зафиксирована отрицательная рыночная динамика. К примеру, в Уральском ФО рынок сократился на 9,5% (до 81 тыс. шт.), а в Центральном ФО – на 8,2% (до 362,9 тыс. шт.). На Северном Кавказе объем рынка с начала года снизился на 7,1% до 38,2 тыс. легковых автомобилей, а в Поволжье – на 6,5% до 239,4 тыс. машин. Рынок Южного ФО (90,2 тыс. шт.) потерял 5,5% от объема годичной давности. Меньше всего этот показатель составил в Северо-Западном ФО (-1,7% до 119,2 тыс. шт.).

Отметим, что российский рынок новых легковых автомобилей по итогам января – октября 2016 года достиг 1 млн единиц, показав падение на 7,5%. Более подробная статистика по регионам приводится в специально подготовленном пресс-релизе.