Минпромторг позитивно оценивает работу Ford в России

В России крайне важно понимать ожидания и планы таких стратегических инвесторов в отрасли, как компания Ford, чтобы адекватным образом формулировать политику государственного регулирования и мер стимулирования на предстоящие несколько лет. Об этом заявил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на встрече с исполнительным вице-президентом Ford Motor Company, председателем совета директоров Ford Sollers Джеймсом Фарли.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга России, на переговорах стороны открыто обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия и наметили направления дальнейшей совместной работы.

«Мы позитивно оцениваем работу компании «Форд» на территории нашей страны и нацелены на предметный диалог и выстраивание долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Хотелось бы отдельно приветствовать расширение модельного ряда компании, запуск таких социально значимых продуктов, как АСМП и школьные автобусы, которые сейчас активно участвуют в программах госзакупок данных видов техники», – пояснил Денис Мантуров.

Также он отметил прогресс, связанный с локализацией компонентной базы, в том числе производство двигателей, организованное с вовлечением российских поставщиков, переход на использование российского металла, а также сотрудничество с нефтехимическим кластером в Татарстане.

Глава Минпромторга России подчеркнул, что объем господдержки, оказанной Ford в этом году, свидетельствует о высокой оценке деятельности компании на российском рынке. По словам Дениса Мантурова, с началом реализации масштабной программы поддержки экспорта в автомобильной промышленности, которая позволяет нивелировать в том числе логистические издержки, Россия стала привлекательной территорией для производства автомобилей и автокомпонентов для глобальных потребностей дистрибуции Ford по всему миру. «Если компания Ford примет соответствующие решения, мы гарантируем, что они будут поддержаны со стороны российского правительства в плане и компенсации части затрат, и снятия ряда торговых барьеров на зарубежных рынках», – сообщил он.

К важным направлениям Денис Мантуров отнес развитие НИОКР и вовлечение российских активов в разработку и использование инновационных технологий. По его мнению, такого рода инициативы определяющие с точки зрения закрепления бренда на российском рынке с локально созданными разработками и показатель того, что компания строит долгосрочные планы своего присутствия в России и увеличения добавленной стоимости.

Американская компания Ford и российская «Соллерс» в октябре 2011 года создали совместное предприятие «Форд Соллерс», которое отвечает за российское производство автомобилей Ford, импорт и продажу всех продуктов компании, включая автомобили, запчасти и аксессуары на российском рынке. СП «Форд Соллерс» работает в рамках «нового» режима промышленной сборки автомобилей. На сегодняшний день общий объем инвестиций в Россию превысил 1,5 млрд долларов, созданы современные мощности, превышающие 350 тыс. автомобилей в год, в производство по полному циклу (со сваркой, окраской и сборкой кузовов) запущены семь моделей автомобилей, включая коммерческие, организовано первое в России в рамках соглашения о промышленной сборке производство бензиновых двигателей − 105 тыс. штук в год, образован научно-исследовательский центр. В СП «Форд Соллерс» входят три площадки по производству автомобилей: «Форд Соллерс Холдинг» в Набережных Челнах (Республика Татарстан) и во Всеволожске (Ленинградская область), «Форд Соллерс Елабуга» на территории особой экономической зоны «Алабуга» (Республика Татарстан), а также предприятие по изготовлению двигателей.