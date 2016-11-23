Рынок автомобилей с пробегом сегмента Luxury в октябре вырос на 6%

Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», объем российского рынка автомобилей с пробегом сегмента Luxury по итогам октября 2016 года составил 127 единиц, что на 6% больше показателя годичной давности. Таким образом, он впервые продемонстрировал рост после пяти месяцев непрерывного падения.

Среди подержанных люксовых автомобилей россияне больше всего предпочитают марку Bentley, на долю которой в прошлом месяце пришлось 37% от общего объема, что эквивалентно 47 перепроданным экземплярам. На втором месте располагается Mercedes-Maybach (37 шт.), а замыкает тройку лидеров Rolls-Royce (17 шт.). Также в октябре новых владельцев нашли 14 автомобилей с пробегом марки Maserati. Оставшиеся 12 штук распределились следующим образом: 6 – Lamborghini, 5 – Aston Martin, 1 – Ferrari.

Отметим, что по итогам 10 месяцев нынешнего года вторичный рынок люксовых автомобилей в России имеет отрицательную динамику (-3% до 1066 шт.). В то же время рынок новых таких машин еще находится в «плюсе», несмотря на падение в последние три месяца. Аналитики агентства «АВТОСТАТ» не исключают, что в ближайшее время в сегменте Luxury может произойти перераспределение спроса в пользу вторичного рынка.