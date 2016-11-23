В компании Mazda сообщили о новых кроссоверах для российского рынка

После недавней премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе российские потребители вправе ждать новую модель Mazda СХ-5, которая доберется до России в 2017 году. Об этом в эфире радио «Страна» сообщила директор по связям с общественностью компании «Мазда Мотор Рус» Мария Магуайр. Производство СХ-5 планируют наладить на СП «Мазда-Соллерс» во Владивостоке.

Г-жа Магуайр также анонсировала возвращение на наш рынок большого кроссовера СХ-9, которое произойдет в течение года. Напомним, очередное поколение этой модели, адресованное, прежде всего, Америке, стартовало в 2016 году. Семиместный автомобиль длиной более 5 м оснащают V-образной «шестеркой» мощностью 230 л.с.

Техническая стратегия «Мазды» подразумевает фокус на ДВС - при существующих наработках в области электромобилей и гибридов специалисты компании считают, что потенциал двигателей внутреннего сгорания далеко не исчерпан. В рамках этой стратегии продолжаются работы и над совершенствованием роторно-поршневого двигателя – фирменного «блюда» японской компании. Дату появления очередной модели с РПД пока называть рано, но она будет обязательно, подчеркнула Мария Магуайр.