Volkswagen Atlas ожидается в России к концу 2017 года

Компания Volkswagen будет продавать семиместный кроссовер Atlas в России. Он должен появиться у дилеров к концу следующего года.

По данным источников Automotive News, в России большой кроссовер Volkswagen будет продаваться исключительно с 2,0-литровым дизельным мотором, но в нескольких вариантах мощности. Другой информации о «российском» Atlas пока нет.

На рынке Северной Америки, ключевом для семиместной новинки Volkswagen, в моторную гамму модели войдут бензиновые двигатели объемом 2,0 и 3,6 литра. В обоих случаях агрегаты будут работать в паре с 8-ступенчатым «автоматом», но полный привод (с муфтой Haldex пятого поколения) получит только версия с топовым шестицилиндровым мотором, пишет Motor.ru.

Volkswagen Atlas построен на модульной платформе MQB и по габаритной длине перешагнул пятиметровую отметку. Третий ряд сидений раскладывается механически, а кресла второго ряда имеют продольную регулировку.

В список опций кроссовера вошла полностью цифровая приборная панель, автопарковщик и полный комплекс современных систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического экстренного торможения.

Выпускать новинку будут на североамериканском заводе Volkswagen. Позднее Atlas появится в Китае, где ее тоже будут собирать локально. Поставлять Atlas на европейский рынок не планируется.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», накануне калужский завод Volkswagen Group Rus запустил производство полного цикла нового Tiguan, который стал первым кроссовером марки Volkswagen калужского производства, построенным на модульной платформе с поперечным расположением двигателя (MQB). Первые автомобили будут поставлены российским дилерам в первом квартале 2017 года.