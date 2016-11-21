Калужский завод Volkswagen начал производство нового Tiguan

Калужский завод Volkswagen Group Rus запустил производство полного цикла нового Tiguan, который стал первым кроссовером марки Volkswagen калужского производства, построенным на модульной платформе с поперечным расположением двигателя (MQB). Первые автомобили будут поставлены российским дилерам в первом квартале 2017 года, сообщает пресс-служба Volkswagen Group Rus.

Для производства Tiguan второго поколения компания Volkswagen Group Rus расширила свои производственные мощности в Калуге – был построен и оборудован новый кузовной цех площадью 12000 кв. м. Общий объем инвестиций Volkswagen Group в производство нового Tiguan составит 180 млн евро. Вложения уже позволили развить инфраструктуру завода, построить новый кузовной цех, а также обновить покрасочный и монтажный цеха. Расширение производственных мощностей обеспечит 110 дополнительных рабочих мест. Группа Volkswagen также инвестировала в развитие и обучение поставщиков инструментов производства и автомобильных компонентов, чтобы их продукция соответствовала высоким стандартам концерна.

Производство нового Tiguan включает сварку кузова, покраску и сборку автомобиля. Впервые на калужском заводе Volkswagen Group Rus на локальную модель будет устанавливаться панорамная крыша. Кроме того, в процессе производства нового Tiguan будут применяться лазерные технологии и инновационные системы подачи компонентов на линию, например, работающая под собственным весом система подачи днища кузова на участок автоматизированной сварки.

«Значительные инвестиции в производство нового Tiguan подтверждают нашу долгосрочную приверженность российскому рынку. Новый кузовной цех и дополнительные рабочие места способствуют реализации нашей локальной стратегии. В новом Volkswagen Tiguan мы видим потенциал бестселлера в сегменте кроссоверов на российском рынке», – заявил генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.

«Tiguan – один из бестселлеров нашего модельного ряда в России. Сейчас наши клиенты имеют уникальный выбор, поскольку мы предлагаем новый Tiguan и продолжаем продавать актуальную версию модели. Клиенты, которые предпочитают ультрасовременные технологии и новый дизайн, выберут новый Tiguan, а те, кому ближе практичный выбор и классический дизайн одного из лучших представителей сегмента, могут приобрести актуальную версию», – отметил глава марки Volkswagen в России Пьер Бутен.

Дизайн и пропорции кузова Tiguan стали еще динамичнее, автомобиль получил специальный набор функций для бездорожья, панорамную крышу, а также светодиоды в передних фарах и задних фонарях. При этом масса новой модели на 50 кг меньше, чем у предшественника, а пространство в салоне и багажном отделении автомобиля увеличилось. На новые модели Tiguan будут устанавливаться бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 125 до 220 л.с. В зависимости от комплектации, новый Tiguan оснащается передним приводом или полным приводом 4Motion.Также модель оборудуется функциями обогрева лобового стекла, подогрева рулевого колеса, подогрева передних и задних сидений.



Среди доступных инновационных функций – цифровая приборная панель Active Info Display и возможность синхронизации со смартфонами с помощью опции App-Connect. Новый Volkswagen Tiguan уже в базовой комплектации оснащается системой контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, системой аварийного торможения Multiсollision Brake, а в качестве опции автомобили могут быть оборудованы адаптивным круиз-контролем. Все версии модели также оснащаются новой системой ЭРА-Глонасс.

Напомним, в настоящее время калужский завод Volkswagen Group Rus производит модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тысяч автомобилей в год. На территории предприятия находится также производство бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211, его мощность составляет 150 тысяч двигателей в год.