Калужский завод Volkswagen начал производство нового Tiguan | АВТОСТАТ

Калужский завод Volkswagen начал производство нового Tiguan

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The New Tiguan in Kaluga Volkswagen Group Rus

Калужский завод Volkswagen Group Rus запустил производство полного цикла нового Tiguan, который стал первым кроссовером марки Volkswagen калужского производства, построенным на модульной платформе с поперечным расположением двигателя (MQB). Первые автомобили будут поставлены российским дилерам в первом квартале 2017 года, сообщает пресс-служба Volkswagen Group Rus.

Для производства Tiguan второго поколения компания Volkswagen Group Rus расширила свои производственные мощности в Калуге – был построен и оборудован новый кузовной цех площадью 12000 кв. м. Общий объем инвестиций Volkswagen Group в производство нового Tiguan составит 180 млн евро. Вложения уже позволили развить инфраструктуру завода, построить новый кузовной цех, а также обновить покрасочный и монтажный цеха. Расширение производственных мощностей обеспечит 110 дополнительных рабочих мест. Группа Volkswagen также инвестировала в развитие и обучение поставщиков инструментов производства и автомобильных компонентов, чтобы их продукция соответствовала высоким стандартам концерна.

Производство нового Tiguan включает сварку кузова, покраску и сборку автомобиля. Впервые на калужском заводе Volkswagen Group Rus на локальную модель будет устанавливаться панорамная крыша. Кроме того, в процессе производства нового Tiguan будут применяться лазерные технологии и инновационные системы подачи компонентов на линию, например, работающая под собственным весом система подачи днища кузова на участок автоматизированной сварки.

«Значительные инвестиции в производство нового Tiguan подтверждают нашу долгосрочную приверженность российскому рынку. Новый кузовной цех и дополнительные рабочие места способствуют реализации нашей локальной стратегии. В новом Volkswagen Tiguan мы видим потенциал бестселлера в сегменте кроссоверов на российском рынке», – заявил генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.

«Tiguan – один из бестселлеров нашего модельного ряда в России. Сейчас наши клиенты имеют уникальный выбор, поскольку мы предлагаем новый Tiguan и продолжаем продавать актуальную версию модели. Клиенты, которые предпочитают ультрасовременные технологии и новый дизайн, выберут новый Tiguan, а те, кому ближе практичный выбор и классический дизайн одного из лучших представителей сегмента, могут приобрести актуальную версию», – отметил глава марки Volkswagen в России Пьер Бутен.

Дизайн и пропорции кузова Tiguan стали еще динамичнее, автомобиль получил специальный набор функций для бездорожья, панорамную крышу, а также светодиоды в передних фарах и задних фонарях. При этом масса новой модели на 50 кг меньше, чем у предшественника, а пространство в салоне и багажном отделении автомобиля увеличилось. На новые модели Tiguan будут устанавливаться бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 125 до 220 л.с. В зависимости от комплектации, новый Tiguan оснащается передним приводом или полным приводом 4Motion.Также модель оборудуется функциями обогрева лобового стекла, подогрева рулевого колеса, подогрева передних и задних сидений.

Среди доступных инновационных функций – цифровая приборная панель Active Info Display и возможность синхронизации со смартфонами с помощью опции App-Connect. Новый Volkswagen Tiguan уже в базовой комплектации оснащается системой контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, системой аварийного торможения Multiсollision Brake, а в качестве опции автомобили могут быть оборудованы адаптивным круиз-контролем. Все версии модели также оснащаются новой системой ЭРА-Глонасс.

Напомним, в настоящее время калужский завод Volkswagen Group Rus производит модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тысяч автомобилей в год. На территории предприятия находится также производство бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211, его мощность составляет 150 тысяч двигателей в год.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоvolkswagenvolkswagen tiguan

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