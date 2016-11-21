Все модели петербургской сборки вошли в ТОП-25 российских бестселлеров

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в январе-октябре 2016 года петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 229800 легковых автомобилей, что на 9% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. В октябре объем производства составил 27400 машин, что на 4% ниже показателя годичной давности. Несмотря на увеличение с августа количества выпускаемых моделей автомобилей в городе, производственные результаты по итогам последних трех месяцев по-прежнему не являются положительными.

«Октябрь окончательно подтвердил ошибочность прогнозов городских властей о том, что по итогам года объем производства автомобилей достигнет прошлогоднего уровня, – говорит генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Успехом для петербурсгкого автопрома в этом году станет сокращение производства машин на 5%. Но при нынешних объемах даже такой результат пока выглядит очень оптимистичным».

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему выпуска автомобилей продолжает расти. По итогам 10 месяцев она составила 25,2% (в январе-сентябре – 25,1%).

Впервые за историю развития петербургского автопрома сразу 7 моделей, выпускаемых на городских предприятиях, вошли в ТОП-25 самых популярных машин в России. По итогам 10 месяцев к Hyundai Solaris, KIA Rio, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail присоединился Hyundai Creta.

Всего в октябре на автозаводах Санкт-Петербурга выпускалось 9 моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и KIA Rio.



