Средняя численность работников АВТОВАЗа за год снизилась на 15%

На конец сентября 2016 года средняя численность работников АВТОВАЗа составила 43224 человек, что на 15,2% меньше, чем на конец сентября прошлого года, следует из квартального отчета компании.

Фонд начисленной заработной платы в январе-сентябре сократился на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 12,378 млрд рублей, выплаты социального характера составили 591 млн рублей. против 660 млн рублей годом ранее, пишет агентство "Финмаркет".

Годом ранее средняя численность работников АВТОВАЗа за год снизилась также на 15%, составив на конец сентября 2015 года 50988 человек. Фонд начисленной заработной платы тогда сократился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,499 млрд рублей, выплаты социального характера составили 660 млн рублей против 1,412 млрд рублей годом ранее.

Ранее в компании действовал приказ об увольнении сотрудников по соглашению сторон. АВТОВАЗ также снижал штатную численность за счет высвобождения пенсионеров и людей, нарушающих трудовую дисциплину.

Как пояснил "Интерфаксу" представитель компании, снижение численности работников происходит за счет естественной убыли и "текучки кадров", набора на предприятие по-прежнему нет за исключением "узких специалистов", чей наем обсуждается индивидуально. Он также напомнил, что на АВТОВАЗе в настоящее время действует программа софинансирования пенсии в течение 5 лет при добровольном выходе на пенсию.

Как сообщалось, при выходе на досрочную пенсию автопроизводитель обещает начислить им дополнительную сумму из расчета 15% средней зарплаты за каждый отработанный год с учетом стажа и наград. По подсчетам компании, размер прибавки к пенсиям в этом случае может составить от 1850 рублей до 2030 рублей ежемесячно. В свою очередь, сотрудникам пенсионного возраста предложено уволиться до конца 2016 года, АВТОВАЗ обещает им доплату к пенсии из расчета 30% средней зарплаты за каждый отработанный в компании год. По предварительным подсчетам, в этом случае размер ежемесячных выплат составит от 3,5 тыс. рублей до 4 тыс. рублей. Необходимые для доплаты средства будут перечисляться через "НПФ АВТОВАЗ".

Как уточняли в пресс-службе компании, по данным на начало октября на АВТОВАЗе работает 2,7 тыс. сотрудников предпенсионного возраста и 2,6 тыс. пенсионеров. С 17 октября автопроизводитель в связи с продолжающимся падением авторынка вернулся в режим 4-дневной рабочей недели. Предполагается, что 4-дневка продлится до 19 февраля 2017 года.