Favorit Motors запустил online-магазин новых и подержанных автомобилей

Дилерский холдинг Favorit Motors завершил формирование не имеющего аналогов online-проекта Favorit-Digital, который позволяет покупателям не выходя из дома выбрать, оплатить и заказать доставку автомобиля любого из 46 представленных брендов.

«С запуском Favorit-Digital свершилось ровно то, что должно было рано или поздно произойти. Должен был появиться инвестор, который перенесет торговлю автомобилями в интернет», – отмечает президент ГК Favorit Motors Владимир Попов.

Тестирование магазина началось летом 2016 года. Услугами портала уже воспользовались сотни автолюбителей. В онлайн доступны более 4000 машин, сообщает портал AutoMarketolog.ru.

Совершить покупку в онлайн-магазине Favorit-Digital можно из любой точки, где есть интернет. В течение нескольких дней машину доставят прямо к порогу, причем страховые затраты на перевозку Favorit Motors берет на себя. Оплата происходит по карте: с покупателя не взимается комиссия, начисляются бонусы от компании, которыми впоследствии можно оплатить сервисные услуги или автомобильные аксессуары.

Желающие могут записаться на тест-драйв и лично приехать в салон для сравнения выбранных автомобилей одного класса. В одном месте для тестирования доступны 25 самых популярных моделей. Также в интернет-салоне действует программа Trade-in: нужно просто забронировать понравившийся автомобиль на сайте и в удобное время пройти процедуру оценки (займет не более 30 минут).

«Речь, конечно, не идет о резервировании автомобилей или интернет-витрине. Речь идет о полном цикле совершения сделки – от момента выбора до момента оплаты и доставки автомобиля покупателю», – говорит Владимир Попов.

15 декабря 2016 года будет произведена интеграция с крупнейшими банками. Начиная с этого момента в интернет-магазине будет реализована возможность получения онлайн-кредита на покупку автомобиля.