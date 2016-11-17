В октябре наибольший рост продаж в России показали автомобили сегмента MPV

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало продажи по сегментам. Согласно результатам исследования, в октябре 2016 года наибольший рост продаж наблюдается в сегменте минивэнов и компактвэнов (MPV). Так, в прошлом месяце их реализация в России составила 1,1 тыс. единиц, что на 32,4% больше по сравнению с результатом годичной давности.

Лидером в сегменте MPV остается компактвэн KIA Soul, продажи которого за октябрь достигли 901 экземпляра, показав рост на 78,1%. На втором месте, но с огромным отставанием от лидера, располагается минивэн Toyota Alphard, результат которого составил 269 единиц – на 185% больше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров еще одна модель корейского бренда – KIA Venga с 53 проданными автомобилями, что на четверть меньше, чем год назад.

Более подробная статистика продаж автомобилей по сегментам в октябре содержится в специально подготовленной инфографике.