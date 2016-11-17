КАМАЗ поставил технику своим клиентам по лизинговым программам

ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» поставила вторую партию техники для строительства скоростной трассы М-11. В рамках договора лизинга автотехники дорожно-строительной компании передано 20 седельных тягачей КАМАЗ-65806 для строительства скоростной платной автомагистрали М-11. Напомним, в сентябре текущего года ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» заключила договор на поставку в лизинг 45 автомобилей «КАМАЗ» для строительства скоростной автомагистрали «Москва – Санкт-Петербург». В этом же месяце были отгружены первые пять самосвалов КАМАЗ-65222, остальную технику планируется поставить до конца ноября, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Автотехника передается по программе «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» «Для корпоративных клиентов». Поставщик –«Автомобильная компания «Гранат», официальный дилер КАМАЗа по автомобилям и запчастям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Кроме того, крупное дорожно-строительное предприятие в г. Орле обновило свой автопарк новыми самосвалами КАМАЗ-6520 по программе, разработанной департаментом финансов КАМАЗа совместно с лизинговыми компаниями-партнерами. Орловские дорожники приобрели 10 самосвалов КАМАЗ-6520, поставщиком техники выступил официальный дилер КАМАЗа в Орле – «Партнер Агро». Специальное лизинговое предложение клиенту предоставил партнер программы – «Европлан».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», ГК «КАМАЗ-Лизинг» подвела итоги за десять месяцев 2016 года, согласно которым продажи КАМАЗов в лизинг за этот период превысили план на 30%. С начала года к своим новым владельцам отправилась почти 1000 грузовиков «КАМАЗ» вместо запланированных семисот. Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, 30%-процентный рост показывает и сравнение с аналогичным периодом прошлого года – в 2015 году продажи за аналогичный период составили чуть более 700 штук. Объем поступления денежных средств также показал положительную динамику, увеличившись на 13% по сравнению с прошлым годом. А вот выполнение плана по этому параметру составило более 180% – почти вдвое выше запланированного количества.

Как отмечается, финансовые программы, разработанные департаментом финансов КАМАЗа совместно с партнерами компании, все больше пользуются спросом у потребителей. Программы позволяют юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобрести автотехнику «КАМАЗ» на специальных финансовых условиях, которые формируются за счет субсидирования производителем части ставки удорожания и специальных условий от финансовых партнеров. В программе по лизингу участвуют «Сбербанк Лизинг», «Европлан», «ВЭБ-лизинг», «Лизинговая компания КАМАЗ».