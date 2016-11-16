Новый седан Peugeot 408 появится в России в 2017 году

Продажи нового седана Peugeot 408 стартуют на российском рынке в следующем году. Об этом порталу «Колеса.ру» рассказали в пресс-службе российского представительства Peugeot. В компании не уточнили, какая именно новинка доберется до России – рестайлинговая модификация или седан второго поколения. При этом в Peugeot отметили, что производство Peugeot 408 для российского рынка по-прежнему будет осуществляться на калужском заводе «ПСМА Рус».

Напомним, Peugeot 408 новой генерации дебютировал в 2014 году в Китае. «Четырехдверка» построена на платформе EMP2, модель стала крупнее предшественницы, а ее дизайн выполнен в новом корпоративном стиле бренда – седан получил «семейные» фары, задние фонари и решетку радиатора. Помимо Поднебесной, Peugeot 408 второго поколения сегодня доступен еще в Малайзии.

Премьера обновленной версии Peugeot 408 первой генерации состоялась в 2015-ом, модернизированный седан предназначен, прежде всего, для стран Латинской Америки. У этого 408-го изменились форма головной оптики и рисунок фонарей, появилась другая решетка. В салоне обновленного Peugeot 408 установили мультимедийную систему с сенсорным экраном.

В России же до сих пор продают самую первую, дореформенную модификацию. У нас Peugeot 408 можно купить с бензиновым двигателем 1,6 литра мощностью 115 л.с., 120 л.с. или 150 л.с., а также с дизелем аналогичного объема с отдачей в 114 л.с. Трансмиссии – «механика» или «автомат». Цена модели 2016 года выпуска начинается с 749 тыс. рублей (с учетом всех спецпредложений).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Peugeot готовит для России еще несколько новинок. Например, россиянам скоро предложат рестайлинговый «паркетник» Peugeot 2008 и кроссовер Peugeot 3008 второго поколения.