Smart представил первую лимитированную серию в России

Бренд smart выпустил лимитированную серию smart forfour Black Star Edition в честь 10-летия лейбла Black Star, который был основан рэппером Тимати. 13 автомобилей smart с авторским дизайном, брендированных новым логотипом лейбла и маркированных цифрой 13, счастливым числом основателя компании, уже поступили в продажу по цене 1 млн 131 тыс. 131 рублей.

Как сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус», лимитированная серия smart forfour Black Star Edition – это первая лимитированная серия в истории бренда smart в России. Панели кузова исполнены в премиальном черном цвете, в том же цвете выполнен и салон. Все автомобили предлагаются с панорамной крышей, подогреваемыми передними сиденьями, подлокотником сиденья водителя, а также стильными 15-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Новый smart оснащен турбированным двигателем мощностью 90 л.с. и 6-ступенчатой автоматизированной коробкой twinamic с двумя сцеплениями.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2016 года продажи автомобилей smart составили 412 единиц (0%), при этом в октябре марка показала рост продаж на 67% до 65 машин.



