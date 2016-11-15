АВТОВАЗ за 9 месяцев сократил выручку от экспорта на 45%

Выручка АВТОВАЗа от экспорта за девять месяцев 2016 года упала почти вдвое, на 45%, к прошлому году.

Продажи LADA на исторически крупнейшем экспортном рынке Казахстана за девять месяцев упали на 71%, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на отчет АВТОВАЗа (абсолютные цифры не названы). Сокращение продаж происходит на фоне существенного падения авторынка Казахстана – на 59%. Кроме того, обвал объясняется временным прекращением поставок готовых машин в первом полугодии после введения утильсбора. Доля LADA на авторынке страны упала на 9 п. п., до 20,9%, пусть АВТОВАЗ и остается на нем лидером.

Помимо этого направления, основные экспортные поставки LADA в январе-сентябре велись в Белоруссию, Германию, Венгрию и Египет. Динамика по странам разнонаправленная: так, продажи Lada в Азербайджане сократились почти вдвое, до 1,5 тыс. штук, тогда как на авторынке Украины реализация LADA выросла на 108%, до 1,3 тыс. штук, а доля бренда выросла с 2% до 2,9%. Восстанавливается и сам рынок Украины: за девять месяцев он вырос на 43%. Наибольшая динамика роста экспорта у АВТОВАЗа в Европе – регистрации машин выросли на 75%, до 3,1 тыс. штук.

Доходы АВТОВАЗа от экспорта стремительно падают. Общая выручка по этой статье составила 4,27 млрд руб. против 7,77 млрд руб. годом ранее, отмечается в отчете, а доля этих доходов в общей выручке от продаж составила 3,2% против 6,2%.

В случае снижения спроса, отмечается в документе, компания намерена «менять структуру экспорта», искать новые рынки сбыта, наращивать экспорт в Таможенный союз и развивающиеся страны, а также развивать собственные сборочные производства в перспективных странах экспорта. В конце октября глава АВТОВАЗа Николя Мор заявлял о том, что компания рассматривает возможность наладить поставки в Чехию. По его словам, АВТОВАЗ планирует в 2017 году нарастить экспорт на 50%. Между тем планы компании в последние годы расходятся с реальностью: так, в 2015 году компания собиралась продать на экспорт 100 тыс. машин, а по факту продала 30 тыс. штук.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отмечает, что обвал экспорта АВТОВАЗа довольно предсказуем на фоне введения в Казахстане утильсбора и в целом негативной динамики рынка с учетом девальвации тенге. Но, по ожиданиям эксперта, по мере улучшения экономической ситуации в Казахстане концерн будет постепенно возвращать позиции в стране, когда наладит там сборку необходимых моделей. Впрочем, по его мнению, «с учетом относительно низкой базы» этого года нарастить поставки на экспорт заводу на 50% будет «не так уж сложно», учитывая наличие новых моделей и господдержку, благодаря которой АВТОВАЗ в силах предоставить адекватную цену.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в целом экспорт легковых автомобилей из России за девять месяцев 2016 года снизился на 32,2% и составил 48,8 тыс. единиц на общую сумму 773,4 млн долларов.