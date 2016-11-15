С начала года в Казахстане было продано автомобилей на 665 млн долларов

По итогам 10 месяцев 2016 года в Казахстане в общей сложности официальными дилерами было реализовано 34,6 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 58% ниже аналогичного показателя минувшего года (82,2 тыс. шт.), сообщает пресс-служба Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром». При этом в октябре данный показатель составил 3,8 тыс. единиц (-47,6%).

Продажи в стоимостном выражении в январе – октябре достигли $665 млн, уступив 55% значению соответствующего периода 2015 года. Также отмечается, что 76% автомобилей, реализованных по итогам 10 месяцев нынешнего года в республике, пришлось на импорт (26,4 тыс. шт.). В свою очередь, 24% покупателей остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов (8,2 тыс. шт.).

Как сообщил агентству «АВТОСТАТ» председатель правления Союза «КазАвтоПром» Олег Алфёров, с начала 2016 года казахстанский авторитейл демонстрирует стабильные показатели сбыта на уровне свыше 3 тысяч автомобилей ежемесячно.

«В октябре дилеры получили лучший результат с начала года. Разумеется, говорить о переходе рынка от стагнации к росту пока преждевременно. Однако симптомы оздоровления отрасли вполне очевидны. Дальнейшее восстановление рынка напрямую зависит от доступа потребителя к займам в национальной валюте. Это ключевое условие оживления отрасли», - отметил г-н Алфёров.