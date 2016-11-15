Fiat Panda в октябре возглавила сегмент ситикаров на европейском рынке

Компактный хэтчбек Fiat Panda по итогам октября вошел в десятку самых продаваемых в Европе моделей, став лидером А-сегмента. Как отмечают в Fiat, прорыв этого ситикара стал возможен благодаря началу продаж обновленной версии модели. Стоит при этом отметить, что с лидерской позиции Panda сместила другую модель итальянской марки – Fiat 500.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью на пяти крупнейших авторынках Европы в октябре остается Volkswagen Golf с показателем 25125 реализованных машин (-21,7%). Второе место занимает Ford Fiesta, чья реализация увеличилась на 8,9% до 18847 автомобилей. Третий результат показал Renault Clio, на которой остановили свой выбор 16650 европейских покупателей (-1,8%). Далее идет Volkswagen Polo – продажи этой модели составили 16510 единиц (-11,4%). Замыкает пятерку лидеров Peugeot 208, разошедшийся тиражом 15053 экземпляра (-2,3%). В Топ-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Opel/Vauxhall Corsa (14136 шт., -9,6%), Opel/Vauxhall Astra (14077 шт., +50%), Fiat Panda (13934 шт., -7,2%), Volkswagen Tiguan (13603 шт., +37,7%) и Nissan Qashqai (13419 шт., +4,5%).



