FAW разработал новый компактный кроссовер X40

В Интернете появились изображения нового компактного кроссовера FAW X40, официальная премьера которого может состояться уже на этой неделе. Картинки нового «паркетника» FAW оказались в распоряжении онлайн-издания Autohome. По данным портала, X40 построен на той же платформе, что и кроссовер FAW Xenia R7, стартовавший в Поднебесной весной этого года.

Технические характеристики новинки пока не раскрываются. По неофициальной информации, двигатель FAW X40 также достанется от Xenia R7. В этом случае модель получит бензиновый агрегат объемом 1,6 литра с отдачей в 116 л.с., который будет сочетаться с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». Кроме того, FAW X40 могут предложить покупателям в гибридной и полностью электрической модификациях. В список оборудования нового SUV войдут светодиодная оптика, система контроля давления в шинах, ESP, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным экраном, пишет портал «Колеса.ру».

Публичный дебют «сорокового» намечен на 18 ноября – он пройдет в рамках мотор-шоу в Гуанчжоу. Пока нет данных о планах FAW продавать X40 за пределами Китая.

Напомним, в России модельная линейка китайской компании сегодня представлена седанами Oley, V5 и Besturn B50. В ближайшее время россиянам предложат два кроссовера FAW – X80 и D60, которые показали на Московском автосалоне-2016. Ожидается, что сборку «паркетников» для России наладят на калининградском заводе «Автотор»

По итогам десяти месяцев 2016 года российские дилеры FAW реализовали 735 легковых машин. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», всего в этом году компания FAW планирует продать на российском рынке 1000 легковых автомобилей.