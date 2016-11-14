Ford за 10 месяцев увеличил продажи Transit в России на 66%

По итогам десяти месяцев 2016 года Ford Transit нового поколения лидирует в классе легких коммерческих автомобилей среди моделей иностранных брендов в России. Доля модели в сегменте по итогам октября составила 30% от объема продаж моделей иностранных брендов, что является рекордным показателем для Ford Transit нового поколения с момента его появления на российском рынке в начале 2015 года, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

В октябре 2016 года Ford Transit нового поколения также продемонстрировал рекордные показатели продаж с момента появления модели на рынке России – 658 автомобилей, что соответствует росту продаж модели в два раза по сравнению с прошлым годом. При этом прирост продаж за первые десять месяцев 2016 года относительно аналогичного периода годом ранее составил 66%.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit нового поколения, разработанных при поддержке R&D центра Ford Sollers, насчитывает более 25 различных вариантов специального и социального назначения. Наличие версий, отвечающих различным потребностям российских потребителей, во многом обеспечило успех модели и позволило компании выйти в новые сегменты рынка коммерческих автомобилей. В настоящий момент налажены экспортные поставки спецверсий на базе Transit на рынки Казахстана и Беларуси. Компания продолжает расширять линейку специальных версий автомобилей и изучает новые возможности для дальнейшего развития бизнеса.