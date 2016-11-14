LADA Granta в октябре стала лидером рынка на Северном Кавказе

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в Северо-Кавказском ФО по итогам октября 2016 года и составило рейтинг самых популярных моделей.

Согласно результатам исследования, на рынке Северного Кавказа сменился лидер. В прошлом месяце им стала LADA Granta, результат которой достиг 478 автомобилей, что на 17% меньше, чем год назад. Таким образом, этой модели удалось оттеснить на вторую и третью позиции LADA Priora (466 шт.; -42%) и LADA Vesta (390 шт.) соответственно. Напомним, что в 2016 году Granta выходит в лидеры рынка СКФО уже во второй раз (впервые ей удалось обогнать Priora в мае нынешнего года, но и тогда, и сейчас преимущество было минимальным).

Четвертую позицию сохранил Hyundai Solaris (249 шт.; -47%), а пятерку лидеров замкнула Toyota Camry (210 шт.; -18%). В ТОП-10 местного рынка также вошли: Volkswagen Polo (182 шт.; -18%), KIA Rio (147 шт.; +13%), Hyundai Creta (130 шт.), LADA 4x4 (120 шт.; +19%) и LADA XRAY (77 шт.).

В целом же объем рынка новых легковых автомобилей на Северном Кавказе по итогам октября 2016 года составил 3,5 тыс. единиц, показав падение на 13%.