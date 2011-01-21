Иномарки уезжают от Lada

В 2011 г. продажи легковых автомобилей вырастут на 20-35%, объем рынка может составить 2,1-2,4 млн штук, заявил партнер PwC Стенли Рут. В прошлом году, по его оценке, авторынок вырос на 30% до 1,76 млн автомобилей. Похожие прогнозы и у других экспертов: Ассоциация европейского бизнеса рассчитывает, что после 30%-ного роста в 2010 г. в этом году объемы рынка увеличатся на 17% до 2,24 млн штук (учитываются легковые и легкие коммерческие автомобили), «Автостат» ожидает роста продаж легковых машин на 33% до 2,4 млн штук.



Однако обеспечивать рост будут в основном иномарки российской сборки, отмечает Рут. Согласно базовому сценарию их продажи вырастут на 40% до 860 000 штук, а оптимистичный сценарий предусматривает рост на 80% до 1,1 млн штук. Импорт будет увеличиваться гораздо медленнее – на 15-20% до 685 000-720 000 штук, прогнозирует PwC. Продажи же легковых автомобилей традиционных российских марок – Lada и УАЗ – либо вообще не будут расти, либо увеличатся всего на 5% до 580 000 штук, считает эксперт. У «Автостата» пока нет актуального прогноза на 2011 г., но рост продаж российских брендов будет минимальным, соглашается гендиректор компании Сергей Целиков. В 2014 г. в России будет продано 3,1 млн легковых автомобилей, из них на иномарки российской сборки придется 1,5 млн штук, а на российские бренды – лишь 700 000 штук, прогнозирует «Автостат».



Работающие в России иностранные производители рассчитывают на быстрый рост производства и продаж. В 2010 г. калужский завод Volkswagen должен был собрать 90 000-100 000 автомобилей, в 2011 г. объем производства должен вырасти до 150 000 штук, говорил в сентябре прошлого года предправления автоконцерна Мартин Винтеркорн. Представитель Volkswagen не стал называть актуальные результаты и планы производства на этот год. «ПСМА рус» (завод PSA Peugeot-Citroen и Mitsubishi), выпустивший с момента запуска в апреле прошлого года 26 000 автомобилей, планирует собрать в 2011 г. 46 700 машин, сообщил его представитель. Начавший серийное производство в январе этого года петербургский завод Hyundai за год должен собрать 105 000 автомобилей, в том числе и Kia. Российские продажи Hyundai в 2011 г. должны вырасти на 49% до 130 000 автомобилей, в том числе планируется продать 70 000 собираемых в России Hyundai Solaris, рассказывал «Ведомостям» управляющий директор «Хендэ мотор СНГ» Денис Петрунин.



Производители традиционных российских брендов считают прогнозы экспертов слишком пессимистичными. «АвтоВАЗ» должен увеличить производство на 12,4% до 700 000 автомобилей и машинокомплектов, говорит директор по внешним связям компании Игорь Буренков, не называя план продаж. Но если спрос будет меньше, чем рассчитывает завод, объем производства будет снижен, говорит он. В 2017 г. объем производства Lada должен превысить миллион штук, напоминает он. УАЗ планирует продать на российском рынке 58 000 своих внедорожников, это на 18% больше, чем годом ранее, говорит представитель «Соллерса» (контролирует УАЗ). Но продажи иномарок, которые выпускает «Соллерс», должны расти куда быстрее, признает он: легковых Fiat должно быть продано на 50-60%, а кроссоверов SsangYong – в два раза больше, чем годом ранее.



Тенденция вытеснения российских брендов иностранными продолжается давно: у российских автозаводов в отличие от иностранцев нет современного продукта хорошего качества и по правильной цене, отмечает Целиков. В прошлом году им, и в первую очередь «АвтоВАЗу», увеличить производство помогла программа утилизации – около половины Lada продавались по этой программе. Но к осени она должна завершиться и тогда продажи могут даже сократиться, ожидает он.