Volkswagen привезет в Россию новый внедорожник Atlas до конца 2017 года

Компания Volkswagen рассекретила свой среднеразмерный внедорожник на специальном мероприятии в Калифорнии. Новый семиместный SUV получит имя Atlas, а не Teramont, как предполагалось прежде. Машина будет представлена не только на американском рынке, но также на Ближнем Востоке и в России. Как отметили в компании, до нашей страны новинка доберется до конца 2017 года.

Volkswagen Atlas разработан на модульной платформе MQB, как, к слову, и Tiguan следующего поколения. Что касается его габаритов, длина внедорожника 5037 мм, ширина 1979 мм и высота 1768 мм. "Atlas больше, чем любой другой Volkswagen, продаваемый в США", - отмечают в компании, добавив, что это позволит комфортабельно разместить семерых пассажиров и их багаж.

В моторной гамме будут представлены двухлитровый бензиновый двигатель TSI с турбонаддувом мощностью 238 л.с. и 280-сильный 3.6 VR6, работающие с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Альтернативу переднему приводу составит система 4Motion, пишет "Российская газета".

Из электронных "фишек" стоит отметить настраиваемую электронную панель приборов Volkswagen Digital Cockpit, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения фронтального столкновения, автономного экстренного торможения и мониторинга движения по полосам, парковочный ассистент и целый ряд мультимедийных возможностей.



