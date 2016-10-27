В компании Hyundai сообщили о новых моделях для российского рынка

Корейский производитель Hyundai готовит ряд новинок, которые могут появиться на нашем рынке в ближайшее время. Об этом в эфире радио «Страна» сообщили руководитель группы по связям с общественностью «Хёндэ Мотор СНГ» Юлия Тихонравова и руководитель департамента продаж Андрей Мельников.

Так, отвечая на вопросы о перспективах, специалисты компании анонсировали выход на рынок новых моделей. В частности, Hyundai Solaris нового поколения встанет на конвейер завода в Санкт-Петербурге и найдет первых покупателей в 2017 году. Точная дата пока не известна, как и технические и маркетинговые подробности, но работа по подготовке машины к российским условиям уже идет.

В свою очередь, у нового кроссовера Hyundai Creta появится еще одна модификация – с полным приводом и мотором 1,6 л (123 л.с.). Напомним, что ранее компания также планировала представить для Hyundai Creta штатную навигацию и, возможно, круиз-контроль. Все эти обновления ожидаются в первой половине следующего года.

Кроме того, специалисты Hyundai сообщили, что на 2017 год компания готовит сюрприз: радио «Страна» полагает, что речь идет о возвращении на российский рынок модели Sonata.