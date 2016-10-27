Автомобили Ford Sollers получили штатную систему «ЭРА-Глонасс»

Заводы Ford Sollers начали серийную установку системы вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-Глонасс» на весь модельный ряд Ford для российского рынка. Система входит в стандартное оснащение моделей Ford Fiesta, EcoSport, Focus, Mondeo и Explorer, а также устанавливается в качестве опции на все варианты цельнометаллических фургонов и шасси Ford Transit. C 1 декабря 2016 года данная опция будет устанавливаться в обязательном порядке на все автомобили Ford Transit, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

В рамках проекта по оснащению автомобилей Ford системой экстренного реагирования в автомобили устанавливаются следующие компоненты: телекоммуникационный модуль, комбинированная антенна связи и ГНСС (глобальная навигационная спутниковая система), микрофон, кнопка «SOS» с индикатором состояния, расположенная на потолочной консоли автомобиля, динамики в передних дверях.

При аварии данные об автомобиле, информация о его точных координатах, времени ДТП определяются автоматически и в режиме приоритезации вызова передаются оператору системы «ЭРА-Глонасс», а затем после проверки поступают в экстренные оперативные службы (систему 112 или дежурные части МВД). Водитель и пассажиры также могут связаться с оператором системы «ЭРА-Глонасс» и в ручном режиме – нажатием специальной кнопки.

Система «ЭРА-Глонасс» была разработана в целях сохранения жизни и здоровья пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и иных чрезвычайных ситуациях на дорогах Российской Федерации. Благодаря использованию современных возможностей навигационных, телекоммуникационных и информационных технологий время реагирования на происшествие экстренных оперативных служб сокращается в среднем на 30%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2016 года российские дилеры Ford реализовали 30931 автомобиль, что на 17% больше относительно аналогичного периода прошлого года.