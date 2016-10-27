Продажи спорткаров Ferrari за 9 месяцев выросли вдвое | АВТОСТАТ

Продажи спорткаров Ferrari за 9 месяцев выросли вдвое

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Продажи спорткаров Ferrari за 9 месяцев выросли вдвое

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – сентябре 2016 года объем рынка новых автомобилей Ferrari в России составил 31 экземпляр. Это на 94% больше, чем за аналогичный период прошлого года (16 шт.).

Самой популярной моделью итальянской люксовой марки является спорт-купе Ferrari 488 мощностью 670 л.с. и стоимостью более 20 млн рублей. На ее долю приходится около трети от общего объема, что соответствует 10 реализованным машинам за 9 месяцев нынешнего года.

Далее по предпочтениям у россиян идут кабриолет Ferrari California и спортивное купе Ferrari 458 – каждая из этих моделей разошлась тиражом в 6 единиц. За пределами тройки лидеров оказываются четырехместный спортивный хэтчбек Ferrari FF (5 шт.) и суперкар Ferrari F12 Berlinetta (4 шт.).

Отметим также, что примерно три четверти автомобилей Ferrari остались в Москве и Подмосковье (23 шт.). Еще 5 таких машин отправилось в Санкт-Петербург. По одному спорткару приобрели жители Приморского края, Кемеровской и Тульской областей.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажиferrariluxury

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