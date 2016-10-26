Пикап Mercedes-Benz X-Class доберется до России в начале 2018 года

Компания Mercedes-Benz на закрытом мероприятии в Швеции презентовала первый пикап в собственной истории – X-Class. Новинка, которая представляет собой пока еще концепт-кар, будет отправлена в серийное производство в 2017 году. В России премиальный пикап появится в начале 2018 года, сообщает AutoNews.ru.

X-Class был разработан совместно с Renault – немецкий пикап построен на одной платформе с Renault Alaskan и Nissan Navara. Базовые модификации новинки будут оснащаться четырехцилиндровыми 2,3-литровым турбодизелем мощностью 160 л.с. Такой мотор устанавливается и на Alaskan. Более дорогие модификации получат дизельные и бензиновые моторы V8, технические подробности о которых пока не раскрываются. Начальные X-Class будут заднеприводными, а версии с V6 получат систему полного привода.

Все модификации Mercedes X-Class, включая базовую, будут иметь одинаковую грузоподъемность – одну тонну. При этом масса буксируемого прицепа заявлена на уровне 3,5 тонны. Пикап получил ряд систем безопасности от легковых моделей Mercedes-Benz. Речь идет о системе автоматического торможения, кругового обзора и новой мультимедийной системе Command, в которую можно вставлять SIM-карту.

Серийный X-Class будет предложен в нескольких исполнениях: от версий для тяжелого бездорожья до «семейных» модификаций. В Швеции были показаны два исполнения новинки: Stylish explorer и Powerful adventurer. Первая предназначена по большей части для городской эксплуатации: у нее 22-дюймовые диски, подножки и дополнительные светодиодные элементы на кузове. Powerful adventurer оснащается лебедкой, дополнительной защитой кузова и внедорожными шинами.

X-Class предназначен для всех крупнейших мировых рынков, поэтому его производство наладят сразу на двух континентах: в Европе и Южной Америке.