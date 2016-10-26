КАМАЗ представил электробус «второго поколения» с новым интерьером

КАМАЗ на проходящей в Москве выставке Bus World Russia-2016 представил четыре экспоната. Наибольший интерес посетителей вызвал электробус «второго поколения» КАМАЗ-6282 с новым интерьером, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Разработчики применили современные компоненты тягового электрооборудования, в том числе электро-портальный мост и литий-титанатные аккумуляторные батареи со сроком службы 10 лет. Заряжается электробус от станций ультрабыстрой подзарядки с помощью полупантографов. В дополнение используется бортовое зарядное устройство, позволяющее заряжать накопитель от обычной трехфазной сети переменного тока («ночная зарядка»). Общая пассажировместимость электробуса – 85 человек с учетом 24 мест для сидения. Способен разгоняться до 75 км/ч. Максимальный запас хода – 70 км, ультрабыстрая зарядка занимает 8 минут. Аккумуляторов хватит на 10 тыс. циклов. В салоне установлен кондиционер фирмы Eberspacher.

На камазовском стенде также представлен полунизкопольный автобус НЕФАЗ-52994-30-42 с формулой дверей 1-2-0. Общая вместимость – от 80 до 94 человек. Еще один камазовский экспонат на выставке – 100% низкопольный городской автобус НЕФАЗ-5299-40-51, работающий на компримированном (сжатом) природном газе («Евро-5»). Общая пассажировместимость – от 106 до 111 человек. Доступны дополнительные опции, устанавливаемые на автобусы НЕФАЗ: оригинальная покраска по карте окраски покупателя, установка системы навигации GPS/ГЛОНАСС, электронный маршрутоуказатель, речевой информатор и бегущая строка в салоне. Кроме того, допускается изменение компоновки салона по желанию заказчика, установка сидений повышенной комфортности, установка видеонаблюдения, устройства вызова экстренных служб и многое другое. Посетители выставки увидят также пассажирский пригородный автобус Bravis с газовым двигателем Weichai, соответствующим экологическому уровню «Евро-5». Автобус может перевозить более 40 человек, количество сидячих мест в салоне – 27.