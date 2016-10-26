«Группа ГАЗ» в ноябре начнет выпуск нового микроавтобуса «ГАЗель Next»

«Группа ГАЗ» в ноябре начнет серийное производство нового микроавтобуса «ГАЗель Next», который представлен на Международном автобусном салоне Busworld Russia. Автобус, созданный на базе цельнометаллического фургона, рассчитан на перевозку 17 пассажиров (16 сидячих и одно стоячее место). Высокий (190 см) и просторный салон с панорамным остеклением обеспечивает удобство перемещения пассажиров и комфорт в пути, а сдвижная дверь с электроприводом и высоким дверным проемом в сочетании с заниженной подножкой – удобство входа/выхода. Пространство салона оформлено в светло-серой гамме из формованного АБС-пластика. Микроавтобусы «ГАЗель Next» будут производиться с тремя типами двигателей: дизельным, бензиновым и газово-бензиновым, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Кроме того, на выставке впервые представлена перспективная модель микроавтобуса «ГАЗель Next», рассчитанного на перевозку 22 пассажиров. Каркасный микроавтобус повышенной пассажировместимости создан в рамках программы «Доступная городская среда», отличительная особенность модели – низкий уровень пола, что удобно для пожилых людей, инвалидов и пассажиров с детскими колясками. Автобус, созданный на базе шасси «ГАЗель Next», может перевозить 22 пассажира (от 10 до 13 сидячих и от 9 до 12 стоячих мест). Новая модель получила пневматическую заднюю подвеску, задний мост увеличенной грузоподъемности и усиленную раму. Тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех четырех колесах обеспечивает эффективное замедление и остановку автомобиля. Кузов нового автобуса представляет из себя мощный силовой каркас из высокопрочных стальных труб, облицованный боковинами из оцинкованной стали и панелями из стеклопластика. Представленный на выставке образец оборудован дизельным двигателем Cummins ISF 2,8 мощностью 149 л.с.



