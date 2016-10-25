Сегмент SUV в сентябре стал лидером российского рынка

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало продажи по сегментам.

Согласно результатам исследования, в сентябре 2016 года наибольшая рыночная доля пришлась на внедорожники и кроссоверы (SUV) – 42%. Это соответствует 48,8 тыс. проданных экземпляров, что на 4,1% больше, чем в сентябре 2015 года. Тройку лидеров тут образуют Hyundai Creta (5,1 тыс. шт.), Renault Duster (3,2 тыс. шт.; -2,2%) и LADA 4x4 (2,9 тыс. шт.; -8,3%).

Прежний лидер – В-класс – с долей в 39,8% в первый осенний месяц опустился на вторую строчку в рейтинге. В количественном выражении это составляет 46,2 тыс. автомобилей, что на 12,9% меньше результата годичной давности. Лидерство здесь принадлежит KIA Rio (8 тыс. шт.; -25,9%). В первую тройку также попадают LADA Granta (7,8 тыс. шт.; -9,1%) и Hyundai Solaris (6,5 тыс. шт.; -41%).

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», лидерство сегмента SUV на российском рынке в сентябре во многом объясняется сезонными факторами. Поэтому в конце нынешнего и начале следующего годов эта тенденция может проявляться все отчетливее.