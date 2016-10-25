АВТОВАЗ готовит самую мощную версию LADA XRAY

АВТОВАЗ в начале ноября представит LADA XRAY с механической коробкой передач и самым мощным двигателем, доступным для этой модели – 122-сильным 1.8. Прежде 1,8-литровый мотор ставился на XRAY только в паре с роботизированной трансмиссией. Как пишет издание "5 колесо", новая коробка передач ощутимо прибавит динамики кроссоверу, а продажи новинки стартуют до конца года.

Ранее кроссовер LADA XRAY получил функцию отключения противобуксовочной системы и ESC. Напомним, что в базовую комплектацию всех LADA XRAY входят система контроля устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS). С целью повышения проходимости кроссовер получил функцию деактивации этих «электронных помощников». Системы выключаются нажатием на кнопку, и автоматически активируются, когда автомобиль разгонится до 50 км/час. LADA XRAY обладает внедорожным клиренсом (195 мм), а модернизация электроники позволяет еще уверенней преодолевать сложные дорожные условия – к примеру, заснеженные участки или песчаные переметы, где для уверенного движения необходима легкая пробуксовка колес.

Кроме того, LADA XRAY получил новые двухцветные 17-дюймовые диски колес, которые вошли в пакет Prestige, доступный для версии Luxe. В этот пакет включен также навигатор, мультимедийная система с 6 динамиками, камера заднего вида, усиленная тонировка задних стекол и фетровые подкрылки задних арок, повышающие акустический комфорт автомобиля. Стоимость LADA XRAY в комплектации Luxe с пакетом Prestige составляет 779 тыс. рублей, за металлизированную окраску кузова нужно доплатить еще 10 тыс. рублей. В таком исполнении автомобиль пока предлагается только с 1,8-литровым мотором (122 л.с.) и автоматизированной трансмиссией АМТ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», LADA XRAY, вышедший на рынок в феврале, по состоянию на конец сентября нашел 12225 покупателей, заняв 20-е место в рейтинге самых популярных моделей в России.