Стали известны новые подробности о LADA Vesta Cross

До выхода двух моделей из линейки Vesta Cross (а помимо "внедорожного" универсала будет еще и седан) остается еще около года, но проект продолжает "обрастать" новыми подробностями.

Как стало известно изданию "АвтоСреда", уже на этапе разработки концептов линейки Vesta Cross АВТОВАЗ закладывал в модели решения, подразумевающие их серийный выпуск. А большая часть элементов, отличающих "кроссовые" модификации от обычных, унифицированы. Так, специальный пластиковый обвес и бамперы "внедорожных" седана и универсала полностью идентичны. Это означает, что длина универсала в точности соответствует длине ныне выпускаемого седана (4410 мм). Кроме этого, автомобили линейки Vesta Cross получат и одинаковые интерьеры.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", производство универсалов LADA Vesta Cross на заводе LADA Ижевск по плану начнется во второй половине 2017 года, после чего на рынок должна выйти и приподнятая версия седана LADA Vesta Cross.