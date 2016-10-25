Продажи Tesla в России за 9 месяцев упали наполовину

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2016 года продажи электромобилей Tesla в России составили 24 единицы, показав тем самым падение на 50% по отношению к показателю годичной давности (48 шт.). Из этого количества 18 штук составляют продажи седана Tesla Model S, а еще 6 единиц – это новый кроссовер Tesla Model X.

Больше всего таких электрокаров было реализовано в Москве и Подмосковье, на долю которых суммарно пришлось три четверти от общего объема (18 шт.). Еще 3 машины было продано в Санкт-Петербурге. Также по одному электромобилю Tesla приобрели жители Татарстана, Пензенской области и Краснодарского края.

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», в настоящее время электрокары Tesla остаются самыми популярными на российском рынке. На их долю приходится более 40% от общих продаж электромобилей в стране.