Акционеры АВТОВАЗа выкупили 0,3% допэмиссии

Акционеры АВТОВАЗа – Renault, ГК «Ростехнологии» и «Тройка Диалог» – осуществили преимущественное право на приобретение допэмиссии компании, выкупив 1,359 млн. акций, или 0,3% от общего объема подлежащих размещению ценных бумаг.

Как пишет MFD.Ru, в ноябре прошлого года совет директоров АВТОВАЗа утвердил решение о проведении допэмиссии на 17,5 млрд. рублей. Предполагалось, что по закрытой подписке в пользу Renault, ГК «Ростехнологии» и «Тройки Диалог» будет размещено 434,2 млн. акций по цене 40,24 рубля. Номинальная стоимость бумаг – 5 рублей, таким образом общий объем дополнительного выпуска составляет 2,17 млрд. рублей. Дата начала срока действия преимущественного права – 29 января, дата окончания – 14 марта 2011 года. От лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, поступило два заявления. Общее количество ценных бумаг, на которое поданы заявления – 1,359 млн. штук, таким образом, все заявки были удовлетворены.

Уставный капитал АВТОВАЗа составляет 9,25 млрд. рублей, он разделен на 1,85 млрд. акций номинальной стоимостью пять рублей, из них обыкновенные акции – 1,388 млрд. штук (75,04% уставного капитала), привилегированные акции типа «А» – 461,76 млн. штук (24,96%). Таким образом, по итогам допэмиссии уставный капитал АВТОВАЗа вырастет примерно на 23%.

Напомним, в июле 2010 года акционеры АВТОВАЗа – Renault, госкорпорация «Ростехнологии» и инвесткомпания «Тройка Диалог» – подписали соглашение об увеличении уставного капитала автозавода, которое пройдет в два этапа. В настоящее время «Ростехнологии», «Тройка Диалог» и Renault владеют в АВТОВАЗе пакетами по 25% плюс одна акция. Однако после первого этапа допэмиссии доля госкорпорации в АВТОВАЗе вырастет до 29%, по итогам второго этапа – до 36,5%, Renault сохранит за собой блокпакет, а доля «Тройки Диалог» снизится. Управляющий директор «Тройки» Сергей Скворцов сообщал, что после первого этапа допэмиссии доля инвесткомпании сократится до примерно 20%, после второго этапа (к концу 2012 года) – до 17,5%. «Ростехнологии» в рамках допэмиссии акций внесут в уставный капитал АВТОВАЗа в общей сложности эквивалент 730 млн. евро в рублях, Renault – эквивалент 240 млн. евро в виде технологий и оборудования.

При этом не исключено и дальнейшее изменение долей основных акционеров, в том числе сокращение доли госкорпорации. С.Скворцов ранее сообщал, что японский автоконцерн Nissan, входящий в альянс с французским Renault, ведет переговоры с акционерами АВТОВАЗа о покупке 25% АВТОВАЗа. По словам С.Скворцова, альянс Renault-Nissan хотел бы иметь контрольный пакет в АВТОВАЗе после всех его допэмиссий, последний этап завершится в ноябре 2012 года.