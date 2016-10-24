KIA открыла новый дилерский центр в Саратове

Компания KIA Motors Rus открыла новый дилерский центр «KIA Элвис» в Саратове. В этом городе работают два официальных дилера KIA, а в целом в Приволжском федеральном округе их насчитывается 41. Открытие центра «KIA Элвис» позволит усилить позиции марки в Саратовской области, где KIA сейчас занимает третье место по объемам продаж среди иностранных брендов с долей рынка около 7%, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Дилерский центр общей площадью 2619 кв. м оформлен в соответствии со стандартами KIA «Красный куб». Шоу-рум занимает 704,4 кв. м, сервисная зона – 904,5 кв. м, а склад запасных частей и аксессуаров – 155 кв. м. Сервисная зона оборудована восемью постами слесарного ремонта и шестью постами кузовного ремонта. Дилер «KIA Элвис» располагает парковкой на 50 машиномест для автомобилей клиентов. Для комфортного пребывания в дилерском центре предусмотрены зона отдыха, детский уголок и бесплатный Wi-Fi.

Дилерский центр «KIA Элвис» оказывает широкий спектр услуг, включая продажу новых автомобилей KIA, запасных частей и аксессуаров, регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике, установке дополнительного оборудования. Клиентам также доступны услуги trade-in, кредитования, автострахования и лизинга для физических лиц от KIA Finance. В «KIA Элвис» работает квалифицированный персонал, прошедший обучение на базе «Академии KIA».

«Сильные партнеры, имеющие хорошее знание регионального рынка, всегда были приоритетом для KIA, особенно в условиях кризиса. Традиционно мы делаем ставку не только на качество и яркий дизайн нашей продукции и регулярное обновление модельного ряда, но и на высокий уровень обслуживания клиентов. Я уверен, что работа дилерского центра «KIA Элвис» будет способствовать укреплению имиджа бренда в регионе», – заявил директор по маркетингу KIA Motors Rus Валерий Тараканов.

В настоящий момент в 92 городах России работают 179 официальных дилеров KIA. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2016 года российские дилеры KIA в сентябре реализовали 106708 автомобилей, что на 10,9% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате KIA сохранила первое место по объему продаж среди иностранных брендов в России с долей рынка 10,5%.