КАМАЗ поставил 20 самосвалов для аграрных предприятий Омска

Группа компаний «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передала одному из аграрных предприятий Омска 20 самосвалов КАМАЗ-45143 и столько же самосвальных прицепов НЕФАЗ.

Технику поставил официальный дилер КАМАЗа – компания «ПСК «Омскдизель». Клиент не первый год приобретает камские грузовики в лизинг: с 2012 года ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» поставила этому предприятию более тридцати КАМАЗов. В этот раз были приобретены автомобили КАМАЗ-45143, которые имеют боковую разгрузку, оснащены двигателем КАМАЗ 740.622-280 («Евро-4»), топливной системой Bosch, системой Common Rail, тахографом Continental DTCO 3283, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Сделка заключена в рамках партнерской программы КАМАЗа с лизинговыми компаниями. ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» участвует в партнерской программе на общих основаниях, оставаясь при этом единственным представителем рынка лизинга в сегменте грузового транспорта, работающим от производителя напрямую. Автомобили приобретены в лизинг по программе «Для корпоративных клиентов», которая предлагает особые условия договора лизинга для крупных компаний.



