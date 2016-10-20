Mitsubishi вошла в альянс с Renault-Nissan

Компания Mitsubishi Motors Corporation (MMC) объявила о том, что Nissan Motor завершил сделку по покупке 34% акций MMC за 237 млрд японских йен и становится крупнейшим акционером компании ММС.

Как отмечается, благодаря инвестициям Nissan компания ММС станет равноправным участником, успешно существующего в течении 17 лет, альянса компаний Nissan и Renault, что открывает для компании ММС возможности нового взаимодействия в целях повышения рентабельности и прибыли. Карлос Гон, президент и генеральный директор компаний Nissan назначен председателем совета директоров компании MMC. По его словам, созданный альянс станет одним из крупнейших автомобильных альянсов в мире, с ежегодным уровнем продаж в 10 млн автомобилей в 2016 фискальном году.

Основываясь на опыте 5-летней работы над малолитражными автомобилями, компании Nissan и MMC начнут совместную работу по широкому спектру совместных программ. Компании определили несколько направлений в которых будут работать в рамках альянса: объединение закупок в целях оптимизации расходов, более глубокая локализация в операциях по всему миру, совместное использование производственных мощностей, использование общих автомобильных платформ, обмен технологиями, совместная работа на всех типах рынков (развивающиеся и на развитых), взаимовыгодное использование финансовых институтов Nissan для клиентов MMC по всему миру.

Данное партнерство обещает создать значительную помощь для компании ММС, что эквивалентно 1 % роста нормы операционной прибыли в 2017 году, 2% в 2018 фискальном году, и более 2% в 2019 фискальном году. Прогнозируемый эффект повышения прибыли компании ММС в расчете на 1 акцию составит 12 йен в 2017 финансовом году и 20 йен в 2018 финансовом году.