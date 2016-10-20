Мировой авторынок в сентябре вырос на 9%

Мировой авторынок в сентябре вырос на 8,9% до 8 млн 385 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, а очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 97 млн 461 тыс. машин. По итогам девяти месяцев 2016 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 4,6% до 68 млн 676 тыс. единиц, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в сентябре было реализовано 2 млн. 572 тыс. машин (+25%). Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 433 тыс. машин (-0,5%). Продолжают расти продажи автомобилей в странах Западной Европы – в прошлом месяце на 6,1% до 1 млн 573 тыс. машин. Автомобильные рынки стран Восточной Европы относительно стабилизировались и составили 472 тыс. автомобилей (-0,1%). Традиционно худший результат оказался на счету России, где, впрочем, темпы падения спроса замедлились до 10,9% со знаком «минус». В Южной Америке местные дилеры продали 222,6 тыс. машин, что на 12,9% меньше, чем в сентябре прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (472 тыс. шт., -0,1%), Канаду (173,4 тыс. шт., -0,5%) и Корею (126,1 тыс. шт., -13,9%).



