КАМАЗ в 2017 году планирует увеличить продажи до 36 тысяч грузовиков

КАМАЗ рассчитывает продать в 2017 году 36 тысяч автомобилей, сообщил гендиректор предприятия Сергей Когогин. В 2016 году компания намерена реализовать 34 тысячи машин, таким образом, рост может составить около 6%, пишет агентство "Финмаркет".

"Мы планируем на 36 тыс. выйти. Это прогнозные цифры, у нас бизнес-план не принят, мы его прорабатываем, ориентируем его на 36 тыс.", - сказал С.Когогин, отметив, что эта цифра включает экспортный объем в районе 7 тыс. машин, допустив, что рост экспорта может составить 10-15%. Вместе с тем, по его словам, на объемы продаж влияет много факторов, в том числе курс валют.

Бизнес-план КАМАЗа предусматривает общие продажи в 2016 году в объеме 32 тысяч грузовиков, из них 7 тысяч - на экспорт. Между тем, С.Когогин ранее сообщал, что прогноз продаж в России увеличен с 25 тысяч до 27 тысяч автомобилей, в целом - до 34 тысяч грузовиков.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в январе-сентябре КАМАЗ реализовал 21499 грузовых автомобилей, что на 23% выше показателя годичной давности. Из них в России продано 18149 машин – на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



