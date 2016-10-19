Программы господдержки смягчили падение авторынка в этом году

В 2016 году спрос на легковые автомобили в РФ снизился на 14%, однако благодаря мерам поддержки правительства увеличены продажи автобусов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"По автопрому мы увеличили объем рынка продаж автобусов при помощи мер поддержки, спрос на легковые автомобили, к сожалению, снизился на 14%, это немало. По понятным причинам без механизмов поддержки такое проседание могло бы быть больше", - сказал Д.Медведев на совещании о ходе реализации плана действий правительства России, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития РФ в 2017 году.

Благодаря решениям правительства, добавил премьер, были закуплены автомобили "скорой помощи", новые школьные автобусы. "Наши коллеги в регионах просят эти программы поддержки продолжить", - сказал Д.Медведев, которого цитирует агентство "Финмаркет".

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в рамках трех программ стимулирования спроса (программа обновления парка, льготное автокредитование и льготный лизинг) за девять месяцев 2016 года продажи превысили полмиллиона автомобилей и составили 516 тыс. транспортных средств всех категорий. Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России за тот же период снизились на 14,4% до 1 млн 020 тыс. 932 машин.