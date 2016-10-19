Совет директоров АВТОВАЗа утвердил допэмиссию на 16,4 млрд рублей

Совет директоров АВТОВАЗа утвердил допэмиссию 3,281 млрд акций компании, решение было принято единогласно на заседании 13 октября. Номинальная стоимость одной акции – 5 рублей, бумаги будут размещаться по открытой подписке. Таким образом, номинальный объем допэмиссии составит 16,4 млрд рублей, пишет газета «Ведомости».

Акционеры АВТОВАЗа на прошлой неделе утвердили дополнительное размещение 3,281 млрд акций номинальной стоимостью 5 рублей за бумагу. В сентябре сообщалось, что АВТОВАЗ планирует в декабре допэмиссию на 25 млрд рублей.

Деньги нужны для финансового оздоровления АВТОВАЗа. Это первый этап так называемой рекапитализации общим объемом 85 млрд рублей. Помощь компании нужна: убыток концерна по МСФО за 2015 год вырос почти втрое до рекордных 73,8 млрд рублей.