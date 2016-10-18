Обновленный седан Mazda3 стал доступнее

Компания Mazda вывела на российский рынок обновленный седан Mazda3 в более доступной модификации – с 1,6-литровым двигателем мощностью 104 л. с. и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость такого автомобиля составляет 1 млн 169 тыс. рублей, сообщает CARscope.ru.

Новая базовая версия Mazda3 предлагается только в виде седана (для хэтчбека по-прежнему доступен исключительно 120-сильный двигатель) и в единственной комплектации Active+. В список стандартных опций входят кожаная отделка руля, рычага переключения передач и стояночного тормоза, электростеклоподъемники спереди и сзади, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, поясничная поддержка сиденья водителя, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, аудиосистема с шестью динамиками, цветным TFT-дисплеем, контроллером HMI-commander, Bluetooth, AUX, USB, кнопками управления на руле, датчики парковки сзади, камера заднего вида, система стабилизации, светодиодные противотуманные фары, 16-дюймовые легкосплавные диски, а также система G-Vectoring Control, которая появилась после рестайлинга.

Напомним, что обновленные седан и хэтчбек Mazda3 с 1,5-литровым 120-сильным двигателем и 6-диапазонным «автоматом» стоят от 1 млн 249 тыс. рублей и от 1 млн 259 тыс. рублей соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2016 года российские дилеры Mazda реализовали 15505 автомобилей, что на 26% ниже показателя годичной давности.



