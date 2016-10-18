Michelin назначил нового главу российского офиса

Камран Воссуги назначен на должность генерального директора компании «Мишлен Русская компания по производству шин», а также главы Восточно-Европейской географической Зоны Группы Michelin, в периметре ответственности которой сегодня находится развитие бизнеса компании в 12 странах: Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизстане, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Украине. Г-н Воссуги сменил на этом посту Николя Базира, пребывавшего в этой должности с июля 2013 года, сообщает пресс-служба Michelin в России.

Камран Воссуги имеет многолетний опыт работы на руководящих позициях в Группе Michelin. Начиная с 2002 года он отвечал за качество и производство спортивных шин Michelin для таких международных гоночных дисциплин, как чемпионат Формула-1, раллийная гонка WRC, марафон «24 часа Ле-Мана» и чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам MotoGP. С 2008 по 2011 гг. Камран Воссуги занимал пост директора завода Michelin в польском городе Ольштын, одного из ведущих предприятий по выпуску грузовых шин в мире, а затем до 2014 года руководил реализацией программы повышения эффективности деятельности Группы (Франция). Последние два года г-н Воссуги занимал должность вице-президента Группы Michelin, а также директора Группы по прогрессу, разрабатывая новые бизнес-модели.

Как отмечает Камран Воссуги, Россия – ключевой рынок географической зоны и один из важнейших рынков Группы. «Перед нами стоят амбициозные задачи по увеличению объемов продаж и расширению коммерческого присутствия компании не только здесь, но и на других рынках Восточно-Европейской зоны», – заявил он.