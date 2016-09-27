Great Wall может возобновить производство в Липецкой области

Китайская компания Great Wall может возобновить производство автомобилей на заводе «Ирито» в Липецкой области. Как рассказал порталу «Абирег» президент ГК «Ирито» Алексей Резников, компания ведет соответствующие переговоры с Great Wall. Производство китайского внедорожника Hover может возобновиться, когда обе стороны сочтут, что для этого появились благоприятные экономические условия.

По словам г-на Резникова, оборудование для производства автомобилей Hover на липецком автозаводе не демонтировано и может быть запущено «в любой момент». Для производства автомобилей компании Changan Automobile, которые на заводе в Липецкой области начали выпускать в конце августа, был построен новый конвейер.

Напомним, что строительство липецкого автомобильного комплекса по производству Great Wall Hower началось в 2011 году. Стоимость проекта, который инвестировали ГК «Ирито» и Great Wall Motors Ltd, оценивалась в 11,5 млрд рублей.

Однако в первые месяцы финансового кризиса из-за падения авторынка и резкого подорожания комплектующих производство кроссоверов Hover в ИП «Рождество» было прекращено. А ГК «Ирито» нашла нового партнера – китайскую госкомпанию Changan Automobile (Group) Co Ltd.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», до конца 2016 года планируется произвести более 1000 кроссоверов Changan CS35, а первые автомобили российской сборки появятся в дилерских центрах марки в четвертом квартале 2016 года. Планируется, что помимо CS35 на предприятии будет выпускаться еще один кроссовер – CS75, который ожидается на российском рынке в 2017 году. Мощности завода Changan в Липецкой области рассчитаны на выпуск 30 тысяч автомобилей в год. На первоначальном этапе предприятие будет работать по принципу крупноузловой сборки. По планам Changan уровень локализации должен достичь уровня 50% в течении ближайших 4-5 лет. Как заявляют в Changan, к 2020 году компания планирует расширить модельный ряд, представленный в России и увеличить свою долю на российском рынке до 5%.