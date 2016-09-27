Renault Duster остается лидером столичного рынка SUV

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей по итогам 8 месяцев 2016 года и составило рейтинг наиболее популярных внедорожников и кроссоверов в Москве.

Согласно результатам исследования, лидером столичного рынка SUV продолжает оставаться кроссовер Renault Duster, показатель которого за отчетный период составил 3079 автомобилей – на 25% больше, чем годом ранее. На втором месте располагается Nissan X-Trail – с результатом 2902 единицы, что на 2% выше показателя годичной давности. На третьей позиции находится Toyota RAV4 с 2885 проданными экземплярами (+11%).

Замыкают пятерку лидеров среди самых продаваемых внедорожников и кроссоверов в столице Nissan Qashqai (2229 шт.; +49%) и KIA Sportage (2077 шт.; +6%). В ТОП-10 московского рынка SUV в январе – августе 2016 года также попали: Mazda CX-5 (1657 шт.; -22,5%), Mitsubishi Outlander (1559 шт.; -1%), Toyota Land Cruiser (1532 шт.; +29%), Lexus NX (1431 шт.; +6%) и Toyota Land Cruiser Prado (1356 шт.; +6%).