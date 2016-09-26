Volkswagen входит в пятерку лидеров по программам господдержки

Автомобили Volkswagen входят в пятерку лидеров по объему реализации в рамках программ обновления автопарка и льготного автокредитования, согласно данным Минпромторга России. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Volkswagen, наибольшим спросом по программам господдержки пользуются модели-бестселлеры Polo и Tiguan.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2016 года российские дилеры Volkswagen реализовали 45641 автомобиль – на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки в России остается седан Polo – продажи этой модели составили 29877 машин, что на 8,5% превышает показатель годичной давности.



