Более трети продаж Nissan и Datsun приходится на программу обновления автопарка

По итогам восьми месяцев 2016 года компания Nissan по программам утилизации и трейд-ин реализовала 18075 автомобилей Nissan и 4145 автомобилей Datsun, что составило 39% и более 35% от общих продаж этих марок соответственно. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan, добавив, что компания не планирует завершать продажи по программам трейд-ин/утилизация в этом году. По льготным автокредитам в январе-августе продано 5109 автомобилей Nissan и 3993 автомобилей Datsun.

«Несомненно, прекращение господдержки скажется отрицательно на динамике рынка, особенно в нижних ценовых сегментах, где сумма господдержки с учетом дополнительных усилений от производителей могла доходить до 20% стоимости приобретаемого автомобиля. Однако в том случае если общая экономическая ситуация в стране поменяет свой вектор в сторону роста основных показателей (FX, цены на нефть, ВВП, доходы населения и т.д.), то рынок отыграет подобную стагнацию в начале года», – считают в пресс-службе Nissan.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2016 года в России было продано 45939 автомобилей Nissan, что на 27% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Nissan на российском рынке стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи выросли на 68% до 12130 штук. Второе место занял внедорожник Nissan X-Trail – на этой модели остановили свой выбор 11463 покупателя (-16%). Замыкает тройку бестселлеров марки седан Nissan Almera с показателем 9289 реализованных машин (-49,1%).

Российские дилеры Datsun в январе-августе реализовали 11437 автомобилей, что на 51% ниже показателя годичной давности. Самой продаваемой моделью марки является седан Datsun on-DO, продажи которого составили 8476 машин (-52%).