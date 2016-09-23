КАМАЗ и KÖGEL могут создать СП по производству прицепной техники

КАМАЗ и компания KÖGEL, один из ведущих производителей полуприцепной техники в Европе, 22 сентября, подписали соглашение о намерениях. Стороны договорились о проведении переговоров с целью обсуждения направлений дальнейшего сотрудничества, включая разработку, совместное производство прицепной техники, компонентов к ней, продажи и деятельность по осуществлению сервиса, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

КАМАЗ и компания KÖGEL обсудят формы дальнейшего сотрудничества вплоть до создания совместного предприятия по производству и продаже техники совместного производства.



