КАМАЗ и KÖGEL могут создать СП по производству прицепной техники | АВТОСТАТ

КАМАЗ и KÖGEL могут создать СП по производству прицепной техники

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КАМАЗ и компания KÖGEL, один из ведущих производителей  полуприцепной техники в Европе, 22 сентября, подписали соглашение о намерениях. Стороны договорились о проведении переговоров с целью обсуждения направлений дальнейшего сотрудничества, включая разработку, совместное производство прицепной техники, компонентов к ней, продажи и деятельность по осуществлению сервиса, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

КАМАЗ и компания KÖGEL обсудят формы дальнейшего сотрудничества вплоть до создания совместного предприятия по производству и продаже техники совместного производства.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: грузовые автомобиликамаз

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