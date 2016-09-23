Концептуальный кроссовер LADA XCODE представлен на тольяттинском автосалоне

АВТОВАЗ представил на тольяттинском автосалоне MOTOREXPO-2016 шесть концептуальных автомобилей, которые раскрывают потенциальные направления развития модельного ряда.

Главным экспонатом на стенде стал LADA XCODE Concept – автомобиль, демонстрирующий возможное развитие модельного ряда LADA и новой дизайнерской концепции, в основе которой лежит ИКС-стиль. XCODE Concept выполнен в рамках ДНК дизайна, которая уже реализована в серийных автомобилях Vesta и XRAY. Концепция автомобиля предусматривает ряд перспективных решений, в том числе применение турбомотора и полноприводной трансмиссии, а также телематической платформы LADA Connect, которая позволяет управлять системами автомобиля с помощью смартфона, а в перспективе пользоваться из автомобиля облачными сервисами.

Вместе с концепт-карами в экспозиции LADA участвуют модернизированные серийные модели, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Так, на MOTOREXPO-2016 демонстрируется LADA Granta Sport, LADA Largus фургон и две мелкосерийных модификации LADA 4х4 – болотоход «Марш» и автомобиль повышенной проходимости «Рысь». Как и другие специальные версии LADA, эти внедорожники можно приобрести через официальную дилерскую сеть.