Доля экспорта в российском производстве Renault достигла 12%

На сегодняшний день экспортируется 12% от общего объема произведенных в России автомобилей Renault. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Renault, отметив, что экспорт – одно из ключевых направлений развития бизнеса Renault в России.

Напомним, в настоящее время автомобили Renault российского производства поставляются на рынки стран СНГ: Казахстана и Белоруссии (с 2010 года), а также Кыргызстана (с 2016 года). В феврале этого года начались регулярные экспортные поставки во Вьетнам, и в планах компании дальнейшее расширение географии экспорта в страны дальнего зарубежья.

«В 2016 году в области экспорта мы отмечаем прорыв, в первую очередь потому, что мы начали регулярные поставки в страны дальнего зарубежья, а именно, на вьетнамский рынок», – отметили в пресс-службе Renault.

Между тем, в Казахстане за 8 месяцев 2016 произошло общее снижение экспортных поставок марки в соответствии с общим падением казахстанского рынка. В Белоруссии же продолжилось увеличение поставок – за 8 месяцев 2016 года на 31% до 5842 автомобилей. В результате марка Renault укрепила свои позиции на белорусском рынке, сохранившем стабильность.

Стоит также отметить, что в 2016 году в Казахстан, Белоруссию и Кыргыстан начались поставки нового кроссовера Renault Kaptur, производство которого началось на заводе в Москве весной 2016 года.

В планах компании дальнейшее расширение географии экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. Из стран ближнего зарубежья это Армения и Азербайджан, куда скоро будут налажены поставки Renault Kaptur. Что касается дальнего зарубежья, о конкретных планах еще рано говорить, заявили в пресс-службе Renault.